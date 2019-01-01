مواعيد مباريات اليوم السبت 16 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات السبت 16 نوفمبر في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 وتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 وغيرهما، وما هي القنوات الناقلة؟

عمر خليل

إذا لم تكن من محبي فترات التوقف الدولي عبر الموسم، والتي يتوقف خلالها النشاط في الدوريات العربية والعالمية على غرار الدوري السعودي والإنجليزي وغيرهما، فقد تُغير اليوم قناعاتك، فهناك العديد من المواجهات القوية والحاسمة للمنتخبات الأوروبية والإفريقية وغيرهما.

اليوم يشهد عددًا من المباريات المثيرة في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، ولعل البداية ستكون من خلال قمة منتخب روسيا ومنتخب بلجيكا، في مباراة يتوقع أن تكون حافلة بالإثارة والمتعة في إطار سعي كلا الطرفين لضمان المشاركة في البطولة الأوروبية الغالية.

ثم يأتي الدور على أهم مباراة في اليوم، عندما يُلاقي منتخب هولندا نظيره منتخب أيرلندا الشمالية، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للطرفين، فإذا فاز الأخير، تتغير معالم المجموعة وتدخل هولندا في حسابات معقدة، بينما انتصار الطواحين أو التعادل يُنهي أي حسابات ويسهل الأمور كثيرًا على كتيبة المدرب كومان.

أيضًا، فمنتخب ألمانيا سيكون على موعد مع منتخب بيلاروسيا في مباراة هامة بالنسبة للمانشافت، الفوز فيها مع أي نتيجة غير فوز أيرلندا، يضع رسميًا كتيبة يواخيم لوف في كأس الأمم الأوروبية دون النظر لأي نتائج في الجولة القادمة، وهو أمر أكد المدرب على ضرورته بعد تصفيات دراماتيكية مع الغريم الهولندي.

أما إذا كنت من محبي القارة السمراء، فيمكنك أن تتابع مباراة واعدة للغاية بين منتخب فاجأ العالم، وهو مدغشقر، والذي يستضيف منتخب إثيوبيا في مباراة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر لها في الكاميرون، ثم تذهب إلى نجوم ساحل العاج الذين يلاقوا منتخب النيجر في مباراة سهلة لزملاء ويلفريد زاها.

في الوقت نفسه، فاليوم من الممكن أن تتابع فيه مباراة مميزة على الصعيد الودي، عندما يلاقي منتخب كولومبيا، نظيره منتخب بيرو، وكلا المنتخبين لهما باع طويل في الكرة الممتعة، ولكن سيظل قلب كل مشجع لريال مدريد مجروح، بعد الأنباء التي وصلت عن إصابة خاميس رودريجيز بالرباط الصليبي في تدريبات كتيبة كارلوس كيروش.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

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مواعيد مباريات اليوم السبت 16 نوفمبر 2019

تصفيات يورو 2020 - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة بلجيكا - روسيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 ألمانيا - بيلاروسيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 1 هولندا - أيرلندا الشمالية 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 2 كرواتيا - سلوفاكيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

تصفيات كأس العالم 2021 إفريقيا المباراة الموعد القناة الناقلة مدغشقر - إثيوبيا 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد ساحل العاج - النيجر 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد