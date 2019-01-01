مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 في الدوري الإنجليزي، المصري وجميع المسابقات

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، والذي سيشهد الانطلاقة الحقيقية للتوقف الدولي في أكتوبر بقمة من العيار الثقيل بين ألمانيا والأرجنتين

أحمد رضوان | تويتر

لا يحمل عشاق كرة القدم حول العالم الكثير من الحب للتوقفات الدولية في منتصف الموسم، والتي تقطع متعتهم بالدوريات العالمية مثل الإنجليزي والإسباني والإيطالي وغيرهم، أو حتى بدورياتنا العربية التي تشهد تطورًا في السنوات الأخيرة وعلى رأسها الدوري السعودي.

قد يختلف هذا الأمر في التوقف الدولي الحالي، حيث سنكون على موعد مع مجموعة من المباريات التي ستحظى باهتمام جماهير الساحرة المستديرة في جميع أرجاء المعمورة، وستكون الانطلاقة بدرة تاج مباريات اليوم، والتي ستجمع بين طرفي نهائي كأس العالم 2014 ألمانيا والأرجنتين، واللذان يعيشان أوقاتًا عصيبة بسببعملية الإحلال والتجديد في صفوفهما.

نطير إلى وطننا العربي الحبيب، وتحديدًا إلى البحرين التي ستستضيف مباراةً ودية بين المنتخب الوطني وآذربيجان، وذلك على سبيل الاستعداد لاستئناف التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي سيواجه الأحمر في جولتها القادمة المنتخب الإيراني القوي جدًا، والمرشح بقوة لتمثيل القارة الصفراء في مونديال قطر القادم.

لن تكون القارة الإفريقية هادئةً اليوم، فبالإضافة إلى استضافة القاهرة قرعة دوري أبطال أفريقيا 2019-20، ستشهد القارة السمراء ركلة البداية لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون، وسنكون على موعد اليوم مع مباريات ذهاب الدور التمهيدي الذي سيؤهل لدور المجموعات.

وفي هذا التقرير نقدم لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

موعد مباراة الأرجنتين وألمانيا الودية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2019

مباريات ودية دولية المباراة الموعد القناة الناقلة البحرين - آذربيجان 19:30 البحرين، 20:30 الإمارات البحرين الرياضية ألمانيا - الأرجنتين 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 1

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2019-20 الحدث الموعد القناة الناقلة قرعة دوري أبطال أفريقيا 19:00 مصر، 18:00 المغرب beIN SPORTS News HD