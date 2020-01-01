جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 مارس 2020 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 مارس 2020 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي البوندسليجا والبطولة الكونفدرالية، والقنوات الناقلة

تستمر الجولة التاسعة وعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة من تشيلسي وإيفرتون على ملعب ستامفورد بريدج، والريد ديفلز ضد السيتزينز على الأولد ترافورد، وفي الدوري الإسباني يلتقي ريال مدريد وريال بيتيس على أرض الأخير، وبلد الوليد ضد أتليتكو بلباو، وليفانتي أمام غرناطة في الأسبوع السابع والعشرين من أحداث الدوري الأكثر متعة في عالم كرة القدم، وبعد التوقف وتأجيل الكثير من المباريات في إيطاليا بسبب فيروس كورونا يستعيد الكاليتشيو أنفاسه ويعود لاستكمال الجولة السادسة والعشرون بمباراة نارية بين يوفنتوس وإنتر ميلان، مباريات قوية منها ميلان ضد وجنوي، ويستضيف البايرن متصدر البونسليجا فريق أوجسبورج في الأسبوع الخامس وعشرين من الدوري الألماني.

أما في البطولة الكونفدرالية يلتقي نادي بيراميدز فريق زاناكو الزامبي على ستاد الدفاع الجوي في مباراة ربع النهائي، كما يلتقي المصري البورسعيدي نهضة البركان المغربي على أرضه بالملعب البلدي لبركان بالمغرب.

يوم حافل بالمباريات الكبيرة والمثيرة بالفعل، والآن نتعرف سويًا على موعد كل مباريات الأحد 8 مارس 2020 والقنوات الناقلة

المزيد من الفرق

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 مارس "8-3-2020":

البطولة الكونفدرالية - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - زاناكو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 حسنية أكادير - النصر 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 حوريا - إنييمبا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 7 نهضة البركان - المصري البورسعيدي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - إيفرتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - إسبانيول 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 3 بلد الوليد - أتليتكو بلباو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 ليفانتي - غرناطة 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3 فياريال - ليجانيس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ريال بيتيس - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة بارما - سبال 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 4 سامبدوريا - هيلاس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 8 ميلان - جنوي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 أودينيزي - فيورنتينا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 يوفنتوس - إنتر ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4