مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019 في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية وكذلك تصفيات كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة..

عمر خليل

إذا لم تكن من محبي فترات التوقف الدولي عبر الموسم، والتي يتوقف خلالها النشاط في الدوريات العربية والعالمية على غرار الدوري السعودي والإنجليزي وغيرهما، فقد تُغير اليوم قناعاتك، فهناك العديد من المواجهات القوية والحاسمة للمنتخبات الأوروبية والإفريقية وغيرهما.

اليوم يشهد عددًا من المباريات المثيرة في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، ولعل البداية ستكون من مباراة تعد بالكثير بين منتخب أوكرانيا العنيد تحت قيادة مدربه ولاعبه الأسطوري أندريه شيفشينكو أمام منتخب صربيا، في مباراة هامة للأخير من أجل محاولة الصعود مباشرةً لليورو.

وفي نفس الأثناء ستكون على موعد مع متعة كريستيانو رونالدو، الذي يقود منتخب بلاده البرتغال أمام لوكسمبورج، في مباراة بالتأكيد سيسعى من خلالها الدون إلى مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية لا سيما وأن الفرصة ستكون مواتية للغاية بالنسبة له.

قصة رحيم ستيرلينج وجو جوميز جذبت الأنظار كثيرًا، فاستُبعد الأول من مباراة الجبل الأسود، ولكنه الآن يعود رفقة إنجلترا لمواجهة منتخب كوسوفو الواعد، والذي ضمن مكانًا في الملحق ويلعب من أجل كتابة التاريخ، وقد أرهق الإنجليز من قبل في مباراة الذهاب التي فازتها كتيبة ساوثجيت بخمسة أهداف لثلاثة.

أما إذا كنت تبحث عن الإمتاع، فسيكون من الواجب عليك أن تتجه بعدها إلى أبطال العالم، منتخب فرنسا، عندما يلاقي منتخب ألبانيا في مباراة بدون أهمية تذكر، غير أن مهارات كيليان مبابي وعبقرية أنطوان جريزمان وغيرهما، سوف يجذبك حتمًا لمتابعة هذه المباراة.

يمكنك في الوقت نفسه أن تنتقل إلى القارة السمراء، والتي تشهد عددًا من المباريات في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر لها في الكاميرون، ولعل البداية من خلال المنتخب العربي السوداني، الذي يستعد لمباراة صعبة أمام جنوب إفريقيا على ملعب الأخيرة.

كما يستعد ساديو ماني لكتابة التاريخ والأرقام القياسية عندما يقود منتخب السنغال في مباراة سهلة أمام إستواني، إلى جانب مباراة للعملاق الكاميروني أمام رواندا ومباراة بين ثالث القارة، نيجيريا أمام ليسوتو.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019

تصفيات يورو 2020 - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة صربيا - أوكرانيا 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 لوكسمبورج - البرتغال 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1 كوسوفو - إنجلترا 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1 ألبانيا - فرنسا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 1