سوق الانتقالات الصيفية 2020: مواعيد بدء ونهاية الميركاتو في أوروبا، مصر والسعودية

تقدم النسخة العربية من جول كل ما تريد معرفته عن سوق الانتقالات الصيفية 2020، متى يفتح ومتى يغلق في أوروبا، مصر، السعودية، وجميع أنحاء العالم؟

هناك العديد من التطورات والتغيرات التي شهدتها كرة القدم في السنوات الأخيرة، أبرزها أسعار اللاعبين التي ارتفعت بشكلٍ جنوني وساهمت في زيادة شعبية اللعبة، وأصبح على إثرها العديد من محبي المستديرة حول العالم يترقبون موعد فتح وانتهاء سوق الانتقالات سواءً الصيفية أو الشتوية.

ينضم إلى الإثارة المعتادة للسوق والصراع والتنافس بين الأندية، هذا الوباء الذي ضرب العالم مؤخرًا، فيروس كورونا، والذي من شأنه أن يؤثر كثيرًا على مجريات الأمور في الميركاتو المقبل.

الاتحاد الأوروبي والفيفا يسعيان إلى إنهاء الموسم قدر المستطاع قبل 30 يونيو، وجزء منذ ذلك يرجع إلى عقود اللاعبين والقدرة على سير سوق الانتقالات بالطريقة المعتادة وبدون أي أزمات، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك الأمر في ظل تفشي كورونا بصورة ستؤخر بوضوح من انطلاق كرة القدم مرة أخرى.

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لا يمكن الإغفال عن أنه ورغم وجود كورونا لكن الأندية لا تتوقف عن الحديث عن خططها في سوق الانتقالات أيضًا، والصحف بدورها لا تتوقف عن نشر الشائعات، بالتالي، فحمية السوق لا تزال متوفرة مهما كانت الأجواء المحيطة.

أزمة اقتصادية بصددها عالم كرة القدم إن تواصل تأخر انطلاق منافسات كرة القدم، الأكيد أنها ستؤثر على الأسعار بقدر كبير، فالأندية وبعد الرخاء الاقتصادي الكبير في السنوات الماضية، ستبدأ في معاناة ستجعل الأسعار تعود إلى سابقها بعد أن أصبح رقم 100 مليون في صفقة هو رقم عادي وليس أسطوري كما كان من قبل.

أندية إيطاليا وألمانيا سيكونا الأكثر تضررًا على الأرجح، بينما ستصمد أندية إنجلترا بسبب قوتها الاقتصادية الراهنة ولكن ربما ليس لمدة طويلة، الأمر نفسه لإسبانيا، مما يُنذر بأن هذا السوق سيشهد تغييرات للاعبين وللسياسات وكل شيء.

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ويقدم موقع جول العربي كل ما تريد معرفته عن مواعيد سوق الانتقالات الصيفية 2020، متى يفتح، ومتى يغلق في جميع أنحاء العالم؟

مواعيد سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا .. متى يبدأ الميركاتو الأوروبي ومتى يغلق؟

سيعود سوق الانتقالات في إنجلترا ليبدأ في 10 يونيو 2020 وينتهي في الأول من سبتمبر، بعدما انتهى في الموسم الماضي في منتصف أغسطس مع بداية الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي.

بينما تتباين المواعيد بمختلف أنحاء أوروبا، ففي إسبانيا مثلًا يبدأ الميركاتو مع يوم 1 يوليو، وكذلك الأمر في فرنسا وإيطاليا وألمانيا، وقد يحدث بعض التغييرات في الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا.

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جدول مواعيد بدء وانتهاء الميركاتو في أوروبا:

الدوري موعد بدء سوق الانتقالات موعد انتهاء سوق الانتقالات الدوري الإنجليزي الممتاز - إنجلترا الأربعاء 10 يونيو 2020،

18 شوال 1441 الثلاثاء 1 سبتمبر 2020،

13 محرم 1442 الدوري الإسباني - الدرجة الأولى - إسبانيا الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441 الثلاثاء 1 سبتمبر 2020،

13 محرم 1442 الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى - إيطاليا الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441 الثلاثاء 1 سبتمبر 2020،

13 محرم 1442 الدوري الألماني - الدرجة الأولى - ألمانيا الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441 الثلاثاء 1 سبتمبر 2020،

13 محرم 1442 الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى - فرنسا الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441 الثلاثاء 1 سبتمبر 2020،

13 محرم 1442

مواعيد سوق الانتقالات الصيفية في مصر، الإمارات والسعودية .. متى يبدأ الميركاتو العربي ومتى يغلق؟

تتفق أغلب الدوريات العربية في موعد بدء الميركاتو مع بداية شهر يونيو وإن اختلفت الأيام، بينما ينتهي السوق متأخرًا في الإمارات وقطر، على أن ينتهي في موعده التقليدي في مصر والمملكة العربية السعودية.