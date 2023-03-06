مواصلًا تغريداته الصادمة .. ذهبي النصر السابق يسب إعلاميي الأهلي والعالمي!

لم يتوقف ذهبي النصر الأسبق عن الهجوم منذ عام 2019م، وقتما تم إلغاء عضويته الذهبية وإحالته للنائب العام

لم يفوت سعد آل مغني؛ العضو الذهبي الأسبق في نادي النصر السعودي، فرصة إلا ويطل بتغريداته الصادمة، التي طالت هذه المرة إعلاميي العالمي والأهلي سويًا.

في عام 2019م، ألغى النادي العاصمي العضوية الذهبية لآل مغني، بعدما كال الاتهامات للإدارة وقتها وشكك في ذمم البعض، حتى وصل الأمر بوزارة الرياضة لإحالته للنيابة العامة، بعد حديثه عن تلاعب في انتخابات النصر في العام ذاته.

ومنذ ذلك الحين، يشن ذهبي العالمي الأسبق هجومه بطريقة حادة على النصراويين، بينما تطور الأمر هذه المرة وسب إعلاميي العالمي والراقي، موضحًا أن هناك من يتحكم به.

وسخر آل مغني من إعلاميي الناديي موضحًا أنهم يعانون من عقد نقص ومرض الاكتئاب، مستخدمًا كلمة "إعلاني" بدلًا من "إعلامي" في إشارة إلى سعيهم وراء الأموال بشكل أكبر من كونهم إعلاميين.

جدير بالذكر أن النصر يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي حاليًا برصيد 46 نقطة، بينما يحل الأهلي في المركز الثاني في دوري يلو برصيد 49 نقطة.