مواد مخدرة في الطعام .. الأخضر الليبي يتعرض لفعل "مشين" في تنزانيا

عراقيل كثيرة يتعرض لها الأخضر في تنزانيا

قبل ساعات قليلة من خوض الأخضر الليبي مواجهته أمام أزام التنزاني في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، تم احتجاز غالبية أفراد البعثة في إحدى مستشفيات تنزانيا.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا، من مساء اليوم الأحد، بعدما كان الفريق الليبي قد حقق الفوز في الذهاب بثلاثية نظيفة.

ماذا حدث لبعثة الأخضر في تنزانيا؟

وفقًا لبيان رسمي صادر من النادي الليبي، موجه للاتحاد الليبي لكرة القدم، فإن الفريق تعرض لمحاولات دنيئة من قبل الجانب التنزاني قبل المباراة.

البيان أوضح أن بعثة الفريق تعرضت لعدة عراقيل منذ الوصول لتنزانيا، منها على سبيل المثال لا الحصر، عدم إخطار الفريق بنتائج مسحات فيروس كورونا الخاصة باللاعبين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

أما الطامة الكبرى فكانت ما حدث عقب مران أمس السبت، بعد تناول الأخضر وجبة العشاء، إذ تعرض غالبية أفراد البعثة لحالة من الإغماء والدوار وفقد للتوازن، ليتم نقلهم على إثر ذلك للمستشفى.

وتبين من التحاليل التي أجراها المرضى من البعثة، فإن سبب وراء ما تعرضوا له هو استنشاق مادة benzodiazepine، التي تفقد الجسم توازنه، وتسبب حالة إغماء ودوّار.

وطابت مسؤولو الأخضر، نظرائهم في الاتحاد الليبي لكرة القدم بالدفاع عن حقوق النادي أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، واصفين ما تعرضوا له بـ"الفعل المشين".

يذكر أن الأخضر يشارك في البطولة القارية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي 2006 و2008.