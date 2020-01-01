مواجهتان ناريتان بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

نتائج قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بتواجد مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال والفائز من نيوكاسل ومانشستر سيتي

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهتين من العيار الثقيل بين الرباعي المتأهل إلى قبل نهائي البطولة.

وأقيمت اليوم الأحد قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل حتى أن يكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي، حيث أن مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل ما زالت مستمرة.

وأسفرت نتائج القرعة عن صدام قوي بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، ذلك الذي تكرر هذا الموسم في منافسات كأس كاراباو وفي البريميرليج وكانت الغلبة للشياطين الحمر في كل المسابقات.

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وستسفر المباراة الثانية عن مواجهة بين الفائز من نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي أمام آرسنال الذي حمل لقب البطولة في 13 مرة سابقة من قبل.

وتأهل آرسنال إلى نصف النهائي بعد فوزه على شيفلد يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت عصر اليوم على ملعب الفريق الخاسر.

وفي الوقت ذاته، نجح تشيلسي في خطف بطاقة التأهل من ليستر سيتي بعدما تغلب عليه بهدف نظيف سجله متوسط ميدانه روس باركلي.

وتأهل مانشستر يونايتد بعد فوزه على نورويتش سيتي في مواجهة الدور ربع النهائي، ومن المنتظر أن تحسم البطاقة الرابعة بنهاية مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي.

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يذكر أن مانشستر سيتي هو حامل لقب جميع البطولات المحلية في إنجلترا فيما يتعلق بالموسم الماضي، حيث أصبح أول فريق إنجليزي ينجح في التتويج بالثلاثية المحلية.