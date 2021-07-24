مواجهة منتظرة بين ميسي ورونالدو في أغسطس القادم

اللقاء الكلاسيكي يتجدد مرة أخرى

يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره الإيطالي يوفنتوس، في بطولة كأس جوان جامبر في شهر أغسطس القادم.

المواجهة قد تعني ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمام نظيره ليونيل ميسي، في منافسة كلاسيكية بين الثنائي الأفضل في العالم لسنوات طويلة.

ومن المقرر أن تكون هناك مباراة أخرى بين نفس الفريقين ولكن بالنسبة للسيدات، خلال إعادة الافتتاح الجزئي لملعب كامب نو، في حضور جماهيري يصل إلى 20%.

متى تقام المباراة بين رونالدو وميسي؟

المباراة ستلعب يوم 8 أغسطس القادم على ملعب كامب نو، في الحفل السنوي لكأس جوان جامبر بين يوفنتوس وبرشلونة.

وسيحتاج ميسي للتوقيع على عقد جديد مع النادي الكتالوني قبل هذا التاريخ من أجل المشاركة في هذه المباراة.

الأمور تبدو مستقرة من حيث الاتفاق مع اللاعب، لكن برشلونة بحاجة لحل الأزمة المالية من أجل الإعلان عن التجديد له بشكل رسمي.

ما هي بطولة كأس جوان جامبر؟

المسابقة أصبحت عادة تقليدية لبرشلونة قبل بداية كل موسم منذ عام 1966، وسبق أن لعب فيها ميسي أمام يوفنتوس في 2005 وتعرض للهزيمة وقتها بركلات الترجيح.

Barcelona will play Juventus in the Gamper Trophy on August 8.



Barca have announced the Camp Nou will be filled to 20% capacity.



Messi v Ronaldo with fans in the stadium.



Football is healing. pic.twitter.com/WWvALOXIRk — Goal (@goal) July 23, 2021

برشلونة حصل على لقب هذه البطولة في آخر 8 مرات، وكانت الخسارة الأخيرة له أمام سامبدوريا في 2012.

متى كانت المواجهة الأخيرة بين ميسي ورونالدو؟

اللقاء الأخير بينهما كان في ديسمبر 2020 خلال بطولة دوري أبطال أوروبا، في مواجهة يوفنتوس مع برشلونة.

المباراة انتهت بهزيمة مذلة لبرشلونة بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو، بتسجيل رونالدو الهدفين الأول والثالث.

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