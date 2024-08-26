مواجهة لاتسيو حاسمة .. شبح ماكس أليجري يُهدد باولو فونسيكا في ميلان

ميلان فقد 5 نقاط في بداية الموسم

لم يبدأ ميلان موسمه في الدوري الإيطالي بالطريقة الأفضل، إذ خسر 5 نقاط بالتعادل المخيب أمام تورينو والخسارة القاسية أمام بارما، وهو ما وضع المدرب الجديد باولو فونسيكا في موقف محرج جدًا.

فونسيكا تم اختياره لخلافة ستيفانو بيولي بعد مفاضلة مع عديد المدربين، ورغم أن المدرب السابق لروما يحظى بثقة الإدارة التامة وأن الجميع يعلم أنها مجرد البداية، إلا أن استمرار النتائج السلبية سينعكس بصورة سلبية على غرفة الملابس والعلاقة مع الجمهور.

صحيفة توتوسبورت أوضحت أن فونسيكا المرتبط مع ميلان بعقد يمتد حتى صيف 2027 ليس في خطر الإقالة الآن، لكن نتيجة سلبية أخرى في مواجهة لاتسيو القادمة قد تزيد من الأمور اشتعالًا، وربما تفتح الباب لعودة صادمة للمدرب المتوج بالاسكوديتو مع الروسونيري عام 2011، ماكس أليجري، والذي يبقى دون نادٍ بعد رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

زلاتان إبراهيموفيتش، مستشار ملاك ميلان، يُحاول إخراج النادي من هذا النفق المظلم، حيث تحدث مع اللاعبين عقب الخسارة أمام بارما وحثهم على تجنب ارتكاب الأخطاء، وقد ركز في حديثه على الجانب الذهني رغم اعتراف الجميع بوجود أخطاء فنية وتكتيكية من جانب المدرب واللاعبين.

النجم السويدي أوضح للاعبين أنه لا يمكن السماح بهذا التفريط بالنقاط في بداية الموسم، لأن أثره سيكون عظيمًا في نهايته.