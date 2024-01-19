قبل مواجهة قيرغيزستان .. إصابة جديدة تضرب منتخب السعودية في كأس آسيا

أحمد فرهود
Saudi Arabia Oman Asian Cup 2023Getty Images
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ماذا يحدث داخل معسكر منتخب السعودية؟

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تلقى منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ضربة جديدة، خلال مشاركته في بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

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الأخضر السعودي الذي عانى من عديد الإصابات، على هامش البطولة القارية؛ حقق فوزًا قاتلًا على عمان (2-1)، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

وفي هذا السياق.. أعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة "إكس"، غياب متوسط الميدان ناصر الدوسري، عن التدريبات الجماعية يوم الجمعة؛ لشعوره بآلام في عضلة الفخذ.

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وأوضح المنتخب، أن الدوسري البالغ من العمر 25 سنة، اكتفى بأداء تدريبات خاصة مع الجهاز الطبي؛ بسبب هذه الآلام.

ومن ناحيتهما.. عاد الثنائي مختار علي وعبد الله رديف، للمشاركة في تدريبات منتخب السعودية "الجماعية"، يوم الجمعة؛ بعد شفائهما من الإصابة، والتأكد من جاهزيتهما.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، يستعد لمواجهة قيرغيزستان، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا، مساء يوم الأحد.

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