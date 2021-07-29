مواجهة رونالدو وميسي في خطر بسبب لاعب تونسي

فيروس كورونا يؤثر على مباراة برشلونة ويوفنتوس القادمة

أعلن النادي الإيطالي يوفنتوس عن إصابة لاعبه التونسي، حمزة رفيعة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 في الفترة التحصيرية للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس نظيره الإسباني برشلونة، في 8 أغسطس القادم لكن مع دخول جميع لاعبي البيانكونيري في عزلة يضع إقامة المباراة في موضع شك.

ماذا قال نادي يوفنتوس؟

أصدر نادي يوفنتوس بيان رسمي عبر موقعه الرسمي قال فيه: "يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم أنه خلال الفحوصات المنصوص عليها في البروتوكول المتفق عليه، أٌُثبت أن حمزة رفيع مصاب بفيروس كورونا".

وأضاف البيان، "امتثالاً للتشريع والاتفاق مع هيئة الصحة المحلية، دخلت مجموعة الفريق الأول في عزلة ائتمانية اعتبارًا من اليوم، وسيسمح هذا الإجراء لجميع الأشخاص الذي جاءت عيناتهم سلبية بإجراء تدريب منتظم وأنشطة مطابقة داخل المقر، ولكنه لن يسمح بالاتصال مع اللاعبين الخارجين عن المجموعة".

هل ستستمر مباراة برشلونة؟

سيتم عزل فريق يوفنتوس كإجراء احترازي، حيث كان رفيعة على اتصال بأغلبية زملائه في الفريق بعد الإبلاغ عن بداية الموسم التحضيري للنادي الأسبوع الماضي.

لم يؤكد النادي أي حالات إيجابية أخرى حتى الآن وعلى هذا النحو، ستقام المواجهة مع برشلونة كما هو مخطط له ما لم يتغير الوضع.

موقف اللاعب التونسي من المشاركات الأولية للفريق؟

بالتأكيد لن يشارك حمزة رفيعة في اللقاء الودي مع برشلونة، وقد يكون هناك شك أيضًا في مشاركته في بداية الموسم الجديد إذا كانت هناك أي مضاعفات في تعافيه.

وكان حمزة يلعب في صفوف رديف يوفنتوس، قبل أن يقرر أندريا بيرلو المدير الفني السابق للبيانكونيري تصعيده للفريق الأول حين تولى تدريب الفريق في الموسم الماضي.

وكان صاحب الـ22 عاما قد استهل مبارياته مع الفريق الأول خلال الموسم الماضي، وقد سجل هدفًًا مع الفريق في ثمن نهائي كأس إيطاليا ضد جنوى.

ويذكر أنه لم يظهر حتى الآن مع يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ومع إصابته بكورونا سيضطر أن ينتظر قليلًا لتسجيل حضوره الأول مع الفريق.

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