قبل مواجهة الخليج .. كشف مدة غياب عبدالرحمن غريب عن النصر

غريب تعرض للإصابة في الأيام الماضية..

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تلقى نادي النصر السعودي، ضربة جديدة؛ بالتزامن مع مراحل الحسم، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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النصر الذي خسر لقبي السوبر السعودي وأبطال آسيا، يحتل المركز الثاني - حاليًا - في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، مع التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، أثبتت الأشعة التي أجراها عبدالرحمن غريب، جناح الفريق النصراوي، إصابته بـ"تمدد" في العضلة الخلفية.

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الصحيفة كشفت مساء اليوم الثلاثاء، عن أن غريب البالغ من العمر 27 سنة، يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي، يمتد إلى 10 أيام.

وبالتالي.. تأكد غياب اللاعب، عن مباراة النصر والخليج، المقررة مساء الغد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى لقاء الوحدة، يوم السبت القادم، في الجولة 30 من مسابقة الدوري، مع شكوك حول لحاقه بمواجهة الأخدود، في الأسبوع الحادي والثلاثين، من عدمه.

جدير بالذكر أن عبدالرحمن غريب، تعرض للإصابة في مباراة النصر والخليج، مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن؛ حيث تم استبداله في الشوط الأول.

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