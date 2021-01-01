مواجهات نارية تُسفر عنها قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مباريات ممتعة..

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عن عدد من المباريات المثيرة، في مقدمتها قمة ستجمع بين إيفرتون ومانشستر سيتي بملعب جوديسون بارك.

إيفرتون كان قد عبر بوابة توتنهام في أحد أكثر مباريات الموسم إثارة، بخمسة أهداف مقابل أربعة، بينما عبر السيتيزنس بوابة سوانزي سيتي برباعية لهدف.

مواجهة نارية أخرى سوف تقام بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي، على أن تقام بينهما بأرضية ملعب كينج باور، في ميزة إضافية لكتيبة برندان رودجرز.

كما سيتواجد ديربي ساحلي جنوبي مثير للغاية سيجمع بين ساوثامبتون الذي تغلب على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة، مع بورنموث المنافس القوي في البريميرشيب.

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المباراة الأخيرة ستجمع بين الفائز من مباراة تشيلسي وبارنسلي المقامة في هذه الأثناء، مع شيفيلد يونايتد الذي يتذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباريات هذا الدور يوم 20 مارس المقبل، على أن يُقام الدور نصف النهائي في ملعب ويمبلي كما جرت العادة في 17 أبريل المقبل.

الجدير بالذكر أن البطولة التي يحمل لقبها آرسنال (خرج هذه النسخة على يد ساوثامبتون في الدور الماضي)، سيقام النهائي فيها يوم 15 مايو المقبل بملعب ويمبلي.