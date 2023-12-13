مهووس ميسي: نمت فوق قميصه "القذر" عدة أشهر!

لم أسمح لأمي بغسله!

كشف ماتياس فارجاس، جناح إسبانيول السابق، عن هوسه بالأسطورة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي.

واعترف فارجاس، بأنه كان مهووسًا بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لدرجة أنه احتفظ بقميصه غير المغسول تحت وسادته لعدة أشهر.

وأضاف في تصريح لـ"Fox Sports": "القميص كان متسخًا تمامًا. وقالت لي والدتي دعني أغسله، فأخبرتها ألا تلمسه".

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وتبادل فارجاس القمصان مع ميسي بعد تعادل برشلونة مع إسبانيول (2-2) في يناير 2020، احتفظ بقميص (ليو) غير المغسول بجوار وسادته لعدة أشهر.

وشارك ماتياس، الذي يلعب الآن لفريق شنجهاي بورت إف سي، كبديل في الشوط الثاني من المباراة، ويبدو أنه لن ينسى هذه الذكرى أبدًا.