"مهووس لن يتوقف".. جيرارد يدلي برأيه حول مصير صلاح مع ليفربول

ماذا قال أسطورة إنجلترا؟

أعرب ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، عن رغبته في استمرار النجم المصري محمد صلاح داخل صفوف الريدز، لما بعد انتهاء عقده الحالي في صيف 2025.

وقال المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي حاليًا، في مقابلة مع "The Redmen TV": "لست مندهشًا مما يقدمه محمد صلاح، لأنني أعتقد أنه مهووس بكرة القدم، وأعتقد أنه يمكنك رؤية جسده والنمط الصحي الذي يتبعه".

وأضاف: "من الواضح أنني أتابع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به وأتحدث دائما إلى الناس [عنه]. إنه يريد تحطيم الأرقام القياسية ويريد أن يتم تذكره على أنه الأفضل، لذلك لست مندهشا من حيث الطريقة التي يتعامل بها مع مهنته".

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وواصل: "أعتقد أنه سيكون أحد هؤلاء اللاعبين الذين سيقدرهم الجميع بشكل أكبر عندما يأتي يوم النهاية، لكني ما زلت أعتقد أننا سنحصل على المزيد من محمد صلاح".

وختم: "سوف يقدم سنوات عديدة أخرى بسبب قوته واحترافيته، لذلك آمل أن يبقى، آمل أن نحصل على المزيد منه، وأنا لست متفاجئًا، لأنه أحد أولئك المهووسين بالمهنة".