مهندس صفقة هويلوند .. هدف الاتحاد "العالمي" يقترب من الأهلي

هل ينجح الأهلي في حسم تلك الصفقة؟

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يقترب النادي الأهلي من حسم صفقة عالمية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما وضع عينه على أحد الأهداف التي كان يُريدها نادي الاتحاد من قبل!

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وكشفت صحيفة "ديلي ميل" عن أن الأهلي يُريد التعاقد مع الويلزي لي كونجرتون، رئيس التعاقدات السابق في ليستر سيتي الإنجليزي، والذي كان يرأس قسم التوظيف في نادي أتالانتا الإيطالي عام 2022، وهو من حسم صفقة راسموس هويلوند إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي، مقابل 72 مليون جنيه إسترليني.

وألقت الصحيفة الضوء على الأهلي، حيث أشارت إلى أن رون جولاري يتولى منصب الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي، بالإضافة إلى تواجد نجومًا كانوا يلعبون بالدوري الإنجليزي، مثل روبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي، وآلان سان ماكسيمين.

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وكان لي كونجيرتون هدفًا لعدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما ترك منصبه في نادي أتالانتا الذي يحتل المركز الخامس حاليًا بالدوري الإيطالي، وفقًا لما أوردته الصحيفة البريطانية.

ويضغط الأهلي حاليًا من أجل التعاقد مع كونجيرتون، وذلك قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، المتوقع أن تشهد نشاطًا كبيرًا في دوري روشن السعودي.

يُذكر أن نادي الاتحاد كان يُفكر في التعاقد مع كونجيرتون، بعد الخروج من كأس العالم للأندية 2023 على يد الأهلي المصري، ولكن الصفقة لم تتم.

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