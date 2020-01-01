مهمش سيميوني مرشح لتعويض بيكيه في برشلونة

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يريد نادي برشلونة الاعتماد على مدافع أتلتيكو مدريد فيليبي أوجوستو الذي هو ليس جزءًا من خطط المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني في الوقت الحالي.

ويعاني من برشلونة من إصابات على مستوى خط الدفاع وخاصة الغياب المؤثر لجيرارد بيكيه الذي قد يغيب عن الفريق الكتالوني حتى نهاية الموسم.

مع خطورة إصابة جيرارد بيكيه ومعاناة الفريق على مستوى الأداء الدفاعي في الآونة الأخيرة، تحتاج إدارة برشلونة الرياضية إلى التعاقد لاعب أو اثنين في أسرع وقت.

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كان إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي الشاب والدولي الإسباني هدفًا لسوق الانتقالات الشتوية الحالية بالنسبة لبرشلونة بعدما فشلوا في ضمه خلال الميركاتو الصيفي.

ووالآن يبحثون في برشلونة عن مدافع مركزي واحد على الأقل، ويبدو اسم فيليبي أوجوستو متاحًا خاصة مع عدم اعتماد سيميوني عليه بصفة مستمرة.

ووصل أوجوستو إلى أتلتيكو مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية قبل الماضية قادمًا من بورتو البرتغالي، وكان من الصعب عليه الحصول على مركز أساسي.

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