مهمة معقدة .. ريال مدريد يعود لخيار التعاقد مع برونو فيرنانديش

رغم صعوبة المهمة، إلا أن ريال مدريد يفكر في العودة لفكرة التعاقد مع برونو فيرنانديش.

يفكر نادي ريال مدريد الإسباني في التحرك للتعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديش نجم خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

فيرنانديش أصبح واحدًا من بين أبرز اللاعبين في صفوف مانشستر يونايتد منذ انضمامه إلى "الشياطين الحمر" قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي في يناير 2020، ويواصل تألقه الرائع مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2022.

صحيفة "ريكورد" البرتغالية كشفت عن عودة ريال مدريد للاهتمام بالتعاقد مع فيرنانديش، بالنظر إلى تألقه في مونديال قطر، ومستواه المميز مع مانشستر يونايتد.

ويدعي التقرير أنه على الرغم من سعادة النجم البرتغالي في "أولد ترافورد" إلا أنه قد يفكر في اتخاذ هذه الخطوة حيث يراها خطوة إلى الأمام في مسيرته.

ويمتد عقد فيرنانديش مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2026، وهو بلا شك لاعب رئيسي في قائمة "الشياطين الحمر"، لذلك سيكون على ريال مدريد دفع قيمة ضخمة للحصول على خدماته.