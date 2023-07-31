مهلة من برشلونة لديمبيلي وسان جيرمان .. النادي الكتالوني يحدد الموعد النهائي!

علي رفعت
dembeleGetty Images
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رحيل ديمبيلي هو مسألة وقت!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب فريق برشلونة لن يرحل عن صفوف النادي الكتالوني عن طريق دفع الشرط الجزائي الموجود في عقده.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتبط فيه اللاعب بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أكدت تقارير أنه اتفق مع الفريق الباريسي على الانضمام لهم لمدة خمس سنوات.

في الوقت نفسه أوضحت "موندو ديبورتيفو" أن اللاعب يريد مغادرة برشلونة مع استمرار العلاقة الطيبة بينه وبين الإدارة والجماهير بعد أن تحسن مؤخرًا.

وأكدت كذلك أن برشلونة سمح له بالتفاوض بلسانه من أجل الحصول على مبلغ مالي مجزي من انتقاله إلى باريس سان جيرمان بدلًا من تفعيل الشرط الجزائي فقط، وأن النادي الكتالوني منحه خمسة أيام لحسم كل شيء.

جدير بالذكر أن رغبة باريس سان جيرمان في الحصول على ديمبيلي تأتي في ظل قرب اللاعب الفرنسي كيليان مبابي من الرحيل عن صفوف النادي الباريسي.

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