مهلة لمدة أسبوع .. تطور جديد في أزمة مانشستر سيتي وجيرونا بدوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي وجيرونا في أزمة حقيقية وهناك 3 حلول

يبحث ناديي مانشستر سيتي وجيرونا خلال الوقت الحالي عن حل لأزمة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وذلك في ظل تقاسم الملكية بين الناديين.

وأصبح أمام مانشستر سيتي وجيرونا حتى 3 يونيو المقبل، لإيجاد حل ليتمكن الثنائي من المشاركة دون مشاكل في البطولة القارية.

وأكد كارلوس هورتادو لصحيفة "ماركا" على أن عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا هو الحل الأقرب أمام جيرونا، من أجل مشاركة مانشستر سيتي، في حالة عدم وصول الطرفين إلى حل للأزمة، ولكن هناك بالفعل بعض الحلول الذي يتم دراستها حاليًا.

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وأضاف هورتادو: "هناك 3 خيارات لحل المشكلة، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يحدد ما هي البدائل، ما سيكون لدديهم سيكون في الأساس ثلاثة حلول الأول سهل وهو أن أحد الناديين يخفض نسبة مشاركته، وبالنظر إلى هوية المالكين، فمن الطبيعي أن يحدث هذا التخفيض في جيرونا".

وتابع: "الخيار الثاني هو إنشاء هيكل تجاري يتم من خلاله النادي، وهو على الأرجح ستتم إدارة جيرونا من قبل لجنة مستقلة يشرف عليها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بحيث لا تتأثر القرارات المتخذة في النادي بمجموعة السيتي، ويبدو أن هذا هو الخيار الذي يكتسب القوة الأكبر في الأسابيع الأخيرة، وسيكون بالنسبة لهم ألا يتنافسوا في نفس المنافسة، إذا أبقوا الأمور كما هي".

هورتادو أردف: "إذا ذهبنا إلى قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي تحدد تصنيفًا من ثلاثة مستويات حيث يتم إعطاء الأولوية للمنافسة، فسننتقل إلى المستوى التالي للتحقق من موقف الفرق "جيرونا"، وفي حالة تساويها سنصل إلى المستوى الثالث حيث يوجد تصنيف من الاتحادات تتقدم فيه إنجلترا أيضًا".

وكانت هناك حالة مماثلة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع ميلان وتولوز، وكان هناك أيضًا سببان آخران، ولكن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان قد استنتج بأن الأندية اتخذت القرارات المناسبة لتكون قادرة على المنافسة، وفي هذه الحالة إذا لم يحدث شيء غريب فستكون نفس النتيجة.

وأصبح أمام مانشستر سيتي وجيرونا الآن مهلة حتى 3 يونيو القادم، حيث أصبح خيار تقليل جيرونا لمشاركته بطريقة أو بأخرى لقد وصلوا في الوقت المحدد وأنا مقتنع بأنهم عملوا على هذا الأمر منذ عدة أيام، ويجب الوصول لحل خلال أسبوع، كما أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يأخذ نزاهة منافسيه على محمل الجد مرن لأنه يريد احترام الأندية.

وإذا لم يتم حل الأزمة، سينسحب جيرونا من دوري أبطال أوروبا، على أن يشارك بدلًا منه أتلتيك بيلباو، ولكن خيار حل الأزمة هو الأقرب خلال الوقت الحالي.