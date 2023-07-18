مهلة باريس سان جيرمان واجتماع مع الخليفي.. آخر تطورات ملف كيليان مبابي!

أحمد مجدي
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انتقالاتالدوري الفرنسي - ليج 1باريس سان جيرمانكيليان مبابي

الفرنسي أمام مفترق طرق

أفادت شبكة "سكاي سبورت" بتفاصيل جديدة حول مستقبل الدولي الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان وذلك في وسط حاله من التوتر المحيط بمستقبل اللاعب الفرنسي.

وأكدت الشبكة أن مبابي مجبر على المثول أمام رئيس النادي ومالكه القطري ناصر الخليفي من أجل عقد المزيد من المفاوضات لبقائه في صفوف النادي العاصمي.

ومنح باريس سان جيرمان لاعبه الفرنسي الدولي مهلة حتى الحادي والثلاثين من يوليو لإبرام عقد جديد يمتد على الأقل عامًا إضافيًا ويبقيه في صفوف باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025 على أقل تقدير.

من بعد هذه المهلة سيعلن باريس سان جيرمان عرض مبابي للبيع بأعلى سعر ولن يسمح له بالبقاء في صفوف النادي العاصمي لأنه لا يريد رحيله مجانًا.

الجدير بالذكر أن عقد باريس سان جيرمان الحالي مع كيليان مبابي يمتد حتى يونيو 2024 أي أنه سيكون متاحا في ذلك التاريخ للتوقيع مع أي نادٍ بصفة مجانية.

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