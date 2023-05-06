مهلة أخيرة أمام الأهلي لحماية محمد الربيعي من مصير العويس

حارس المرمى يعيش موسمًا مميزًا مع الأهلي في دوري يلو

shahid

لم يعد أمام إدارة النادي الأهلي سوى مهلة أخيرة حتى أغسطس القادم لحماية حارس مرمى الفريق محمد الربيعي من مصير سلفه محمد العويس الذي وقع للهلال عقب دخوله الفترة الحرة مع ناديه في يناير 2022.

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الربيعي الذي يُعد الحارس الأساسي للأهلي في موسمه الجاري في دوري يلو مرتبط مع النادي بعقد ينتهي في يناير القادم، مما يعني دخوله الفترة الحرة بدءًا من أغسطس المقبل والتي تخول له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع للأهلي.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن صاحب الـ25 عامًا لم يتلق أي عرض رسمي بعد من الإدارة الأهلاوية لتجديد عقده، مشيرة إلى أنه ينتظر ذلك لأنه يمنح الأهلي الأولوية ويُفضل البقاء بين صفوفه.

الربيعي الذي جدد عقده لمدة 4 سنوات في يناير 2020 يُتوقع أن يكون أحد الأهداف المهمة في الصيف القادم حال لم يُجدد الأهلي عقده، خاصة أنه أحد حراس مرمى المنتخب السعودي الأول.

يُشار إلى أن الأهلي ضمن رسميًا يوم أمس العودة إلى دوري المحترفين السعودي، حيث يمتلك 65 نقطة وهو الرصيد الذي لن يصل له الفيصلي صاحب المركز الخامس.

Shahid