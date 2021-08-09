"مهلة الاتحاد لتسديد ديونه وتفادي خصم النقاط لم تنته بعد"

بارقة أمل للعميد

عاشت جماهير الاتحاد ليلة عصيبة أمس بعد تأكيد عدة مصادر عدم تسديده لديون القادسية والاتفاق والفيصلي في الوقت المحدد مما يعني أنه سيدخل الموسم القادم من الدوري السعودي مخصومًا 15 نقطة من رصيده.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أقر في الثامن من يوليو الماضي خصم 15 نقطة من رصيد الاتحاد في الموسم القادم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بسبب عدم تسديده للمستحقات المالية الواجبة لأندية الفيصلي والقادسية والاتفاق، وقد منحه فرصة 30 يومًا للتسديد.

الإدارة الاتحادية حاولت التواصل مع الأندية الثلاثة لجدولة الديون لكنها واجهت رفضًا كاملًا من الجميع ولأسباب مختلفة، ولذا أصبحت ملزمة بتسديد الديون وإلا ستُخصم النقاط من رصيد الفريق مما سيُمثل ضربة قوية لآماله في المنافسة على لقب الدوري السعودي الموسم القادم.

عادل المرضي: مهلة الاتحاد لم تنته بعد

الناقد الرياضي عادل المرضي فجر مفاجأة كبيرة ومنح جمهور الاتحاد حبل الإنقاذ، حين أكد أن مهلة النادي لتسديد ديونه للأندية الثلاثة لم تنته بعد، وأن أمامه ربما يوم أو يومين إضافيين أو ربما أكثر للتسديد.

إذ أوضح أن مدة الـ30 يومًا لا تبدأ من تاريخ إصدار القرار من لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بل من تاريخ إخطار النادي بهذا القرار، وهي الخطوة التي قد تحدث بعد يوم أو يومين أو أكثر من تاريخ صدوره.

للايضاح ...

لا تنتهي مهلة قرار لجنة الانضباط بعد شهر من اصداره ...

بل تنتهي بعد شهر من تاريخ الاخطار ...

والسؤال المهم

متى كان تاريخ الاخطار ؟؟

بعض القرارات يكون تاريخ الاخطار بعد القرار بيوم او يومين .. pic.twitter.com/boezVP7SCf — عادل المرضي (@ADEL_MARDI) August 8, 2021

ولم يحسم المرضي المدة المتبقية أمام النادي الغربي، مشيرًا إلى أن لا أحد يعلم تاريخ إخطار الإدارة الاتحادية بالقرار، لكنه سيحتاج على الأقل ليوم أو يومين.

كم قيمة المبلغ المطلوب من الاتحاد؟ وما موقف النادي؟

مجموع المستحقات المالية المطلوب تسديدها اليوم السبت لأندية القادسية والاتفاق والفيصلي تبلغ 21 مليون ريال سعودي، ويمتلك القادسية الحصة الأكبر بـ11 مليون ريال.

صحيفة البلاد السعودية كانت قد أكدت قبل عدة أيام أن الاتحاد نجح في تأمين المبلغ المطلوب بالفعل لكنه ينتظر للساعات الأخير لعل محاولات جدولة الديون تنجح، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي عن النادي في الوقت الحالي، ولكنه سيُسدد المبالغ المطلوبة حال لم تنجح تلك المحاولات.

جماهير الاتحاد تعيش لحظات من التوتر حاليًا لأنها تنتظر تسديد الديون وتفادي خصم النقاط لتبدأ الموسم الجديد على خط واحد مع جميع المنافسين على لقب الدوري السعودي.

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