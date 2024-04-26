2% .. جماهير الوحدة تُثير الجدل بمباراة الحزم!

تعرف على ما حدث في تلك المباراة

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أثارت جماهير نادي الوحدة الجدل في مباراة فريقها ضد الحزم، ببطولة دوري روشن السعودي، خلال المواجهة التي أقيمت مساء أمس الخميس على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

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وحقق الحزم الفوز على الوحدة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم بالجولة 29 ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

وشهدت مباراة الوحدة ضد الحزم مهزلة في المدرجات، بعدما حضر 569 متفرجًا فقط، وفقًا لما أظهرته شاشة المدرجات، أي حوالي 2% فقط من سعة الملعب الذي يستوعب 27 ألفًا و 700 متفرج.

وظهر في الملعب عدد قليل جدًا للحضور لتكون مهزلة جماهيرية بكل المقاييس في بطولة دوري روشن السعودي الذي يسعى للتطور.

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وتواجد المشجعين في جهة المنصة التي كان يتواجد بينهم جمال تونسي رئيس النادي السابق، والذي جلس بجوار توفيق تونسي المدير التنفيذي للنادي.

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