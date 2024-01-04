"مهر آسيا وما لها إلا خالد بن فهد" .. جماهير النصر تنتفض لـ"خطف" هدف ليفربول

انتفاضة جماهيرية لحسم صفقة أجنبية مهمة لنادي النصر

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انتفضت جماهير النصر السعودي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لإجبار مجلس إدارة النادي، على حسم صفقة أجنبية مهمة، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

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كل المؤشرات تؤكد على أن النصر، لن يغير أجانبه في الشتاء الحالي؛ وسيستمر بـ"الـ8 محترفين" الحاليين، حتى نهاية الموسم الرياضي 2023-2024.

عشاق العالمي دشنوا وسمًا عبر منصة "إكس"، خلال الساعات القليلة الماضية؛ تحت عنوان "#ايتاكور_مطلب_النصراويين"؛ للمطالبة بضم نجم منتخب اليابان المتألق.

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ووصف الجمهور النصراوي، صفقة النجم الياباني كو إيتاكورا، مدافع نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني؛ بأنها "مهر" التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، في الموسم الحالي.

وأكد حساب باسم "KDMخالد"، على أن إيتاكورا سيعطي نادي النصر، أفضلية على كل أندية آسيا، بالإضافة إلى أن الفريق سيخوض مباريات البطولة القارية بـ6 محترفين، بدلًا من 5.

ومن ناحيته.. اقترح حساب باسم "صديق الريس"، بوضع أموال جولة الفريق الودية في الصين، والتي تبلغ 30 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى دعم خاص من الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي؛ من أجل حسم صفقة المدافع الياباني.

أما فواز، شدد على أن التعاقد مع كو إيتاكور؛ سيعني إنقاذ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من مزاجية اللاعب المحلي، والتي تأثر على خط دفاع العالمي، في المباريات.

وشددت جماهير نادي النصر، على ضرورة الاستغناء عن النجم الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان الفريق الأول، سواء بالبيع النهائي أو الإعارة؛ من أجل تسجيل إيتاكورا بدلًا منه.

جدير بالذكر أن إيتاكورا البالغ من العمر 26 سنة، والذي يرتبط بعقد مع مونشنجلادباخ حتى يونيو 2026، ارتبط اسمه بالانتقال إلى العملاق الإنجليزي ليفربول، في وقتٍ سابق.

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