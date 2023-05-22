"كل مهرج في مكانه" .. رأي مثير للجدل بخصوص أزمة فينيسيوس والليجا

واقعة فينيسيوس جونيور في الميستايا تعيد ذكرى حادثة قديمة بأسلوب مختلف

كانت حادثة البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الأخيرة في مباراة فريقه مع فالنسيا فرصة لتصفية الحسابات مع الجميع وإظهار المعايير المزدوجة لفرق الليجا.

وطُرد فينيسيوس خلال مباراة فريقه مع فالنسيا بعد تعرضه لهتافات عنصرية ومشاجرته مع لاعبي أصحاب الأرض على ملعب فالنسيا، أمس الأحد، في الدوري الإسباني.

وعقب ما حدث كتب لاعب قادش خوان كالا عبر حسابه الرسمي على تويتر: "اليوم لم يغادر باوليستا ورفاقه الملعب، هل فعلوا؟ اليوم ليس هناك بيانات ولا فيديوهات. اليوم المشجعون المثاليون لا يواجهون اللوم؟ حان الوقت لوضع كل مهرج في مكانه".

وتعود الواقعة التي يتحدث عنها كالا إلى أبريل 2021 وقت غادر لاعبو فالنسيا أرض الملعب خلال مباراتهم مع قادش بعد اتهام خوان بتوجيه كلمات عنصرية للاعب فالنسيا مختار دياخابي الذي احتج وغادر الملعب ولم يعد مع زملائه.

ونفى كالا وقتها أن يكون تفوه بأي كلمة ضد لاعب فالنسيا ولم يجد الاتحاد الإسباني تحقيقات دليل لإدانة لاعب قادش.