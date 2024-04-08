"مهرج" .. لياو يسب كاسانو والسبب لاوتارو!

نجم ميلان لم يعجبه ما قاله لاعب الروسونيري السابق

رد نجم ميلان رافائيل لياو بطريقته الخاصة على تصريحات أنطونيو كاسانو بخصوصه ونجم إنتر لاوتارو مارتينيز.

وظهر كاسانو مع "La Domenica Sportiva" وناقش مستوى نجمي النيراتزوري والروسونيري، إذ أشاد بالأول بشكل كبير وهمش من الثاني في تصريحاته.

وقال لاعب ميلان وإنتر السابق: "انظر إلى لاوتارو، لاعب عالمي، يحارب ويسجل ويصنع، هو قائد حقيقي بكل معاني الكلمة".

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وأكمل كاسانو: "وليس مثل لياو الذي برأيي يظن نفسه ظاهرة والبعض يؤيده في ذلك، بالنسبة لي لاعب جيد فقط ولم أغير رأيي، لخمسة شهور ونصف فشل في التسجيل بدوري مزيف مثل الإيطالي وقبل عام كان يعاني ضد فرق بالترتيب السادس والسابع".

ولم يتأخر رد نجم ميلان البرتغالي، إذ غرد عبر حسابه على تويتر كعادته مؤخراً للرد على الآراء التي لا تعجبه بنشر مقاطع من التصريحات، ورافقها بتعبير "المهرج" بصورة متكررة.

وحتى الآن، نجح نجم ميلان في تسجيل 12 هدفاً وصناعة مثلها بكل المسابقات مع الروسونيري بالموسم الراهن.