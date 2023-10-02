"مهرجون" .. زوجة نجم ليفربول تتهم حكام لقاء توتنهام بالسرقة

وجهت زوجة نجم ليفربول انتقادات عنيفة إلى حكام مباراة توتنهام في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي..

تزعم روت كاردوسو زوجة البرتغالي ديوجو جوتا جناح نادي ليفربول أن نتيجة مباراة الفريق أمام توتنهام في قمة الجولة السابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي قد سُرقت.

توتنهام حقق فوزًا مثيرًا للجدل على ليفربول في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "توتنهام هوتسبير"، حيث شهدت طرد لاعبين من ليفربول من بينهما جوتا، وإلغاء هدف صحيح سجله لويس دياز بداعي التسلل في الشوط الأول بعد خطأ في التواصل بين حكم الساحة سيمون هوبر وحكام تقنية الفيديو المساعد.

لجنة الحكام المحترفين في الدوري الإنجليزي وجهت اعتذارًا رسميًا إلى ليفربول بسبب "الخطأ البشري الكبير"، فيما دعا "الريدز" إلى إجراء تحقيق في للتعرف على كيفية استمرار حدوث مثل تلك الأخطاء.

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وبعيدًا عن الهدف الملغي، فقد سادت حالة من الجدل حول طرد جوتا بالتحديد الذي تلقى إنذارين في غضون 22 ثانية فقط.

ووجهت كاردوسو سهام النقد إلى الحكم سيكون هوبر وطاقم التحكيم والموجودين في حجرة تقنية الفيديو، وذلك عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

وفي واحد من المنشورات، والذي تضمن بيان لجنة الحكام المحترفين، أضافت زوجة جوتا عبار "مباراة مسروقة"، وبعدها قامت بلصق رمز تعبيري لمهرج عملاق على صورة زوجها وهو يحصل على البطاقة الصفراء الأولى.

ويواجه ليفربول تهديدًا بفرض غرامة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب حصول لاعبيه على أكثر من خمس بطاقات صفراء في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي.

بينما قد يتعرض أليكسيس ماك أليستر نجم وسط ليفربول لخطر العقوبة بعد التعبير عن غضبه من نتيجة اللقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع اقتراح الأرجنتيني الفائز بكأس العالم أن توتنهام استفاد من وجود "12 لاعبًا" في صفوفه، في إشارة إلى الحكم.