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رسميًا | مهدي بن عطية يُغادر يوفنتوس للدحيل القطري

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Getty Images
الدولي المغرب أنهى مسيرته الكروية في أوروبا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن يوفنتوس رسميًا عن انتقال مدافعه مهدي بن عطية لفريق الدحيل القطري، موجهًَا له الشكر على الوقت الذي قضاه مع الفريق.

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المدافع المغربي كان قد أعلن رغبته في الرحيل عن اليوفنتوس لعدم اللعب كثيرًا هذا الموسم، وقد ارتبط بعدد من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد لكنه فضل الانتقال للدحيل القطري لأنه قدم له العرض المالي الأفضل.

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وقد أثيرت عدة أقاويل عن إمكانية تراجع يوفنتوس عن الصفقة عقب إصابة ليوناردو بونوتشي خلال مواجهة لاتسيو مساء الأحد، لكن النادي أعلن رسميًا إتمام الصفقة.

وجاء على الموقع الرسمي للفريق الإيطالي أن بن عطية انتقل للدحيل مقابل 8 ملايين يورو تُدفع على قسطين خلال أكتوبر ومايو 2019، بجانب 2 مليون يورو أخرى كحوافز إضافية مرتبطة بالأداء، ووجه النادي شكره للاعب على كل ما قدمه له خلال عامين ونصف.

وغرد اللاعب السابق لبايرن ميونيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر موجهًا شكره لليوفنتوس، ومؤكدًا سعادته باللعب للفريق ومتمنيًا له التأهل لنهائي دوري الأبطال الذي سيُقام في مدريد هذا الموسم.

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