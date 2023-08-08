مهدد بغياب طويل؟ تشافي يستبعد نجم الدفاع من مواجهة توتنهام

تشافي يواجه معضلة حقيقية قبل انطلاق الموسم..

يواجه نادي برشلونة الإسباني نظيره توتنهام الإنجليزي مساء الثلاثاء على ملعب "مونتجويك" في مباراة كأس جوان جامبر، منقوصًا من خدمات مدافعه الأبرز الدنماركي أندرياس كريستنسن.

قناة "TV3" الإسبانية أكدت أن تشافي هيرنانديز قرر استبعاد كريستنسن من مواجهة توتنهام بسبب معاناته من عدم الراحة في وتر العرقوب، وقرر مدرب برشلونة عدم المخاطرة به.

المدافع الدنماركي غاب عن آخر مباراتين وديتين خاضهما برشلونة في فترة التحضير للموسم الجديد بسبب بعض الألم في ساقه اليمنى، ويأمل تشافي أن يتعافى بشكل كامل قبل انطلاق الدوري الإسباني 2023-2024 مطلع الأسبوع المقبل.

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ومع إصابة المدافع الجديد إينييغو مارتينيز، والمتوقع غيابه حتى مطلع سبتمبر على أقل تقدير، فإن تشافي لا يريد المخاطرة والاعتماد على كريستنسن أمام توتنهام خوفًا من تفاقم حالته، وبالتالي غيابه لفترة طويلة.

فكرة تشافي أن يعتمد خلال الموسم على كريستنسن إلى جانب جول كوندي في قلب الدفاع، مع نقل رونالد أراوخو إلى مركز الظهير الأيمن، لكن الإصابات قد تجبره على تطبيق أفكار أخرى.