مهددًا الهلال وريال مدريد .. دافع إضافي لفلامنجو للفوز بكأس العالم للأندية!

يبدو أن مشاركة الهلال والوداد والأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية في خطر!

كشف أليخاندرو دومينجيز رئيس الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم عن مكافأة استثنائية لصالح فريق فلامنجو حال نجح في الفوز بكأس العالم للأندية.

جاء هذا بحسب ما ذكر في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر"، وأكد خلالها على رغبته في مشاهدة المزيد من الإنجازات في كرة القدم بأمريكا الجنوبية.

وكتب دومينيجز: "أمريكا الجنوبية تريد مشاهدة المزيد من الأمجاد في كرة القدم، لذلك سيقوم الاتحاد القاري بمنح خمسة ملايين دولار أمريكي لفلامنجو لو حقق الفوز بكأس العالم للأندية".

ويلعب فلامنجو من نصف النهائي بشكل مباشر أمام الفائز من الهلال السعودي والوداد المغربي، على أن يلاقي الفائز من ريال مدريد وأحد فرق الأهلي أو أوكلاند سيتي أو سياتل ساوندرز في نصف النهائي الآخر.

جدير بالذكر أن آخر فوز لفرق أمريكا الجنوبية باللقب كان في 2012، وبشكل عام تملك القارة أربعة ألقاب من أصل 18 أقيمت سابقًا.