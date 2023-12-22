"مهتم بالشمس والبحر" .. تعليق مفاجئ من رئيس نابولي بشأن زيلينسكي والسعودية!

هل ينتقل النجم البولندي إلى دوري روشن السعودي؟

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علق أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي على الاهتمام السعودي بلاعب وسط فريقه بيوتر زيلينسكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ووجد زيلينسكي خلال الفترة الماضية اهتمامًا من الأندية السعودية، من أجل الحصول على خدماته، أبرزها كان من الأهلي الذي يُريد التعاقد معه.

وقال دي لورينتيس خلال حديث لصحيفة " كورييري ديللو سبورت" الإيطالية: "تحدثنا مع زيلينسكي عن مستقبله، وقال أنه يُريد البقاء في نابولي طوال حياته".

وأضاف رئيس نابولي خلال حواره مع الصحيفة الإيطالية: "بين القول والفعل هناك حقيقة أنه كونه بولنديًا مهتمًا بالشمس والبحر إلى حد معين، وربما هو معتاد أكثر على الضباب".

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تصريحات أوريليو يُلمح خلالها إلى تفكير اللاعب البولندي بالانتقال بالفعل إلى دوري روشن السعودي، على الرغم من إعلانه بالبقاء مع نابولي.

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