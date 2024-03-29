مهارة رياض محرز تنقذ الأهلي .. وتمنحه "نقطة صعبة" أمام الاتفاق

الأهلي ينجو من الخسارة أمام الاتفاق..

SHAHID

خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعادلًا قاتلًا أمام الاتفاق، بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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بهذه النتيجة.. رفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما حافظ الاتفاق على مركزه السادس مؤقتًا بـ36 نقطة.

الأهلي دخل المباراة بقوة، وسجل هدفًا في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، بأقدام المهاجم الشاب فراس البريكان؛ بعد تمريرة سحرية من النجم الجزائري رياض محرز.

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الاتفاق من ناحيته لم يقدّم أي ردة فعل حقيقية بعد الهدف الأهلاوي، حتى الدقيقة 23؛ عندما أنقذ حارس الراقي "البديل" عبدالرحمن الصانبي، مرماه من هدفٍ محقق.

وفي الـ5 دقائق الأخيرة من الشوط الأول، شنّ فارس الدهناء، هجمات متتالية على مرمى الأهلي؛ قبل أن ينجح في تسجيل هدف التعادل، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بواسطة النجم الإيفواري سيكو فوفانا.

وبنفس القوة التي أنهى بها الشوط الأول، ضرب الاتفاق بشراسة في الدقائق الأولى من النصف الثاني من عمر المباراة.

وسجل الاتفاق هدفًا ثانيًا في الدقيقة 49؛ والذي جاء بعد هجمة مرتدة رائعة، شنها المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي؛ حيث أرسل عرضية أرضية من داخل منطقة الـ18 الأهلاوية، حولها فراس البريكان بالخطأ في مرماه.

وبعد هذا الهدف.. تراجع الاتفاق نسبيًا؛ وهو الأمر الذي استغله الأهلي، خاصة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي شهدت انتفاضة هجومية كبرى.

وبالفعل ومن تمريرة سحرية من رياض محرز، سجل عبدالله العمار، ظهير أيسر النادي الأهلي، هدف التعادل القاتل، في الدقيقة 89 من عمر المباراة؛ ليخطف نقطة غالية من ملعب صعب للغاية.

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