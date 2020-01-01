مهاجم وحيد - كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي

مصطفى محمد مهاجم وحيد في قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي.

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قائمة فريقه، لمواجهة مازيمبي الكونغولي، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة.

الزمالك يستضيف مازيمبي، على ملعب السلام، بالجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

مرتضى منصور في الكلمة الافتتاحية: قناة الزمالك لن تهاجم أحدًا

وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حازم إمام، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما، أشرف بنشرقي، شيكابالا، محمود أوناجم، إسلام جابر، مصطفى فتحي.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير أمام مازيمبي، من أجل حسم التأهل إلى دور الربع نهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر مازيمبي المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ويأتي الزمالك ثانيًا بـ7 نقاط، ثم أول أغسطس الانجولي ثالثًا بنقطتين، متساويًا مع زيسكو الزامبي الأخير بنفس رصيد النقاط.