مهاجم هولندا ينتقد فان باستن بعنف: يتحدث كثيرًا عن فريقي ولا أراه داخل النادي!

رد قوي من النجم الشاب على أسطورة الطواحين

رغم القيمة الهائلة التي يتمتع بها ماركو فان باستن في الكرة الهولندية، إلا أن بريان بروبي نجم الطواحين الشاب، خرج لمهاجمته بصورة عنيفة.

فان باستن خرج مؤخرًا لانتقاد العديد من الأشياء التي تحدث داخل نادي أياكس أمستردام الذي يلعب به بروبي، ليرد صاحب الـ22 سنة عليه في تصريحات لحساب"@ajaxlife".

وقال بروبي للحساب المٌخصص لمشجعي النادي الهولندي:"ماركو فان باستن يتحدث كثيرًا عن أياكس، هذا لا يساعدنا أبدًا، لا أراه يتجول داخل النادي أبدًا رغم كل ما يقوله".

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وأضاف:"عندما قام أياكس بتعيين مدير رياضي جديد، كان رده بأنه لم يسمع عنه من قبل، هل يتحدث بجدية هذا الرجل؟".

يذكر أن بروبي الذي ارتبط مؤخرًا بالانضمام لعدة أندية كبرى في أوروبا أبرزها آرسنال، سجل 22 هدفًا وصنع 12 في 43 مباراة لعبها مع أياكس خلال الموسم الماضي، مما دفع المدرب رونالد كومان للاستعانة به مع منتخب هولندا في يورو 2024 هذا الصيف.