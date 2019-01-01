مهاجم منتخب غانا: سنغزوا إفريقيا بالتتويج بكأس الأمم

هل يتوج منتخب غانا باللقب القاري؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد صامويل تيتيه، مهاجم منتخب غانا، على أن النجوم السمراء سيتواجدون في مصر، من أجل التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 والعودة به.

تيتيه قال خلال تصريحات لإذاعة "عمان إف إم": "منتخب غانا يمتلك العديد من الأسماء اللامعة، وبإمكانهم قيادة الفريق للتتويج باللقب".

مهاجم غانا تابع: "نمتلك قوام جيد جدًا، وفريق قادر على التتويج، والفوز باللقب لا يون بسبب الأسماء اللامعة".

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عصام الحضري ينتظر عرض قوي من أحد الأندية الفترة القادمة، وتقارير تشير إلى تلقيه عرض من نادي إف سي مصر الصاعد حديثًا للدوري الممتاز. pic.twitter.com/tYTzptjvzI — جول مصر (@goaleg) June 10, 2019

وواصل: "أثق في تتويج غانا باللقب خلال تلك النسخة، وعلينا أن نثق في ذلك، ونحن ذاهبون إلى مصر، لغزو إفريقيا والسيطرة عليها".

تيتيه اختتم تصريحاته قائلًا: "نمتلك لاعبين كبار، على رأسهم أندري أيو وأسمواه جيان، ومبارك واكاسو، وغيرهم من الشباب الرائعين".

منتخب مصر يقع في المجموعة السادسة بكأس أمم إفريقيا، رفقة منتخبات الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.