مهاجم ليفربول السابق: صلاح قد يرحل ولكن لا يجب نسيان ما فعله!

هبوط واضح في مستوى هجوم ليفربول على مدار شهر أبريل

حذر جون ألدريدج مهاجم ليفربول السابق، من قيام الريدز بالعديد من التغييرات بعد رحيل يورجن كلوب عن النادي الإنجليزي في الصيف.

كلوب يقضي الأيام الأخيرة كمدرب لليفربول، وسط أنباء قوية حول قدوم الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفينورد بدلًا منه، مع توقعات حول ثورة شاملة تلوح في الأفق بملعب أنفيلد.

ألدريدج قال في مقال عبر موقع "Liverpool Echo":"من الواضح أنه سيكون هناك لاعبين جدد قادمين، وربما يخرج محمد صلاح هو ولاعب آخر أو لاعبين، نحن لا نعرف ما سيحدث، ولكن لا نريد رؤية تغييرات عديدة مفاجئة، لأننا لدينا فريق جيد جدًا".

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وأضاف:"لم نسجل الكثير من الأهداف خلال شهر أبريل وهذا ما كلفنا، أهدرنا الكثير من الفرص، والجميع يعلم أن المهاجمين لم يظهروا بالشكل المطلوب، لكنهم قدموا مستويات رائعة قبل ذلك ولا يجب نسيان هذا الأمر".

ونجح صلاح في تسجيل هدفًا واحدًا فقط مع ليفربول في شهر أبريل أمام مانشستر يونايتد، وعجز عن التسجيل أمام كريستال بالاس، فولهام، إيفرتون ووست هام، ولكنه يتمتع بسجل تهديفي هذا الموسم، بإحراز 24 هدفًا في 41 مباراة بكل البطولات.

وكان صاحب الـ31 سنة قد ارتبط مؤخرًا بالرحيل إلى الدوري السعودي أكثر من مرة، كجزء من التغييرات المنتظرة في ليفربول بعد انتهاء حقبة كلوب.

ومن جانبه لا يبدو أن ليفربول ينوي التخلص من الدولي المصري في الصيف، ولكن الصورة ستكون أكثر وضوحًا فور قدوم سلوت بشكل رسمي.