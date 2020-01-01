مهاجم كالياري السابق: أنقذت مسيرة سيرخيو راموس

داريو سيلفا يكشف كيف أنذ مسيرة سيرخيو راموس حين كان مراهقًا

قال داريو سيلفا نجم كالياري السابق إنه هو من أنقذ مسيرة سيرخيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا حاليًا حين كان مراهقًا.

وكان سيلفا قد اعتزل كرة القدم بشكل نهائي بعد تعرضه لحادث سير تسبب في بتر ساقه مما منعه على إكمال مسيرة بدأت بشكل واعد.

وحول ذلك، قال داريو سيلفا إنه قابل سيرخيو راموس حين كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، ورأى فيه موهبة كبيرة ومشروع لاعب أسطوري في كرة القدم.

وأضاف: "لقد كان راموس شابًا واعدًا ولكنه حين قابلته كان يحب الخروج ليلًا والقيادة في ساعات متأخرة من الليل من أجل العودة"

وتابع: "لقد حذرته من ذلك ونبهته أن هذا الأمر هو الذي أنهى مسيرتي مبكرًا في عالم كرة القدم وأفقدني ساقي وكاد يؤدي بي إلى الموت"

وأردف: "في كل مرة كان يفحصني هل أنا ثمل أم لا، لقد رأى في قصتي تلك ما جعله يحافظ على نفسه أكثر ويحمي مسيرته التي تشق طريقها"

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يذكر أن داريو سيلفا يعمل الآن في مطعم بيتزا، وقد لعب لعامين في إشبيلية وخلال هذه الفترة قابل سيرخيو راموس، قبل أن يتعرض للحادث في 2006.