مهاجم فولهام المتوهج بطل جولة البلانك في فانتازي الدوري الإنجليزي

جولة بلانك مثيرة في إنجلترا

جاءت نتائج جولة البلانك، في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث جاء متوسط معدل النقاط للجولة 13 نقطة فقط، وهو أقل معدل منذ بدء المسابقة.

ويمكن القول إن جميع اللاعبين الذين ظهروا في مختلف التشكيلات المقترحة، والنصائح، قبل بدء الجولة، فشلوا في تحقيق النقاط أو تقديم دفعة في الترتيب لمن اختارهم.

وفشل الثلاثي الأبرز خلال الجولة، الكوري سون هيونج مين، مهاجم توتنهام، وإيفان توني مهاجم برينتفورد، وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، في المساهمة بأي هدف خلال الجولة، وخرجوا جميعا بلا أي نقطة إضافية بجانب نقطتي المشاركة الأساسيتين.

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بينما زاد مهاجم برينتفورد إيفان توني، من متاعب ملاكه، بحصوله على بطاقة صفراء، وخصم نقطة إضافية من رصيده، ليخرج من هذه الجولة محققًا نقطة وحيدة فقط.

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وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

وغاب عن المشاركة في جولة البلانك، كل من: ليفربول، ومانشستر سيتي، وأرسنال، وتشيلسي، ونيوكاسل، وتركوا فراغًا كبيرًا، حيث يبدو أن لاعبي الأندية الكبيرة فقط، هم من يمكن الاعتماد عليهم ومنحهم الثقة تحت أي ظرف.

مفاجآت بالجملة أبرزها مونيز

في الحقيقة، لم تحدث مفاجأة واحدة في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الفانتازي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، فقد جاءت المفاجآت بالجملة.

فقد نجح فريق بيرنلي في تحقيق فوزه الرابع هذا الموسم في البريميرليج، على حساب برينتفورد، عكس كل التوقعات، وضاعت نظافة الشباك على مارك فليكين حارس برينتفورد، الذي كان يعتبر من أبرز الخيارات المتاحة في الجولة.

كما وجه الظهير الأيسر الإسباني سيرجيو ريجيلون، صدمة كبيرة إلى جميع المتسابقين الذين اختاروه في تشكيلة الفري هيت، بعدما تلقى البطاقة الحمراء وغادر المباراة بعد 7 دقائق فقط من بدايتها.

فيما فشل أيضا لاعبو لوتون تاون في الحصول على أي نقاط خلال تعادلهم أمام نوتنجهام فورست.

بينما تمثلت أكبر المفاجآت، في سقوط توتنهام أمام فولهام بثلاثية نظيفة (0-3)، مع تألق المهاجم البرازيلي رودريجو مونيز، الذي سجل هدفين، وحصل على أعلى النقاط في هذه الجولة برصيد 10 نقاط.

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