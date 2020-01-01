مهاجم جديد على لائحة برشلونة لخلافة سواريز

في حال فشل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز..

بدأت إدارة برشلونة في وضع الخطة البديلة للتعاقد مع مهاجم لخلافة لويس سواريز خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وقد استقرت على اسم ألكساندر إسحاق، مهاجم ريال سوسييداد .

ومع تقدم سواريز في العمر وتراجع مستواه إلى حد ما إلى جانب كثرة إصاباته، بات من الضروري أن تجلب إدارة البلوجرانا مهاجم يخلفه في قيادة هجوم كامب نو.

المرشح الأول دومًا كان لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ، غير أن الصفقة مهددة بالفشل في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب عالم كرة القدم من جهة، مع رفض النيراتزوري الأسماء المطروحة للتبادل من جهة أخرى.

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الشرط الجزائي الموجود في تعاقد لاوتارو بسان سيرو يبلغ 111 مليون يورو، في الوقت الذي سيكلف فيه إسحاق خزائن برشلونة فقط 70 مليون يورو وهي قيمة شرطه الجزائي مع سوسييداد .

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فيما يظل العائق الأكبر هو بوروسيا دورتموند ، النادي السابق للدولي السويدي، والذي يمتلك حق شراء اللاعب مرة أخرى نظير 30 مليون يورو فقط حتى 2021، إلا أن التقارير تشير إلى أن إسحاق هو من سيختار وجهته في النهاية.

كما يظل سوسييداد أيضًا من ضمن العوائق في الصفقة، فنادي الأنويتا لن يكون مستعدًا لفقدان نجم آخر له في ظل الرحيل المتوقع للمهاجم الآخر ويليان خوسيه واحتمالية إنهاء إعارة مارتن أوديجارد أيضًا.

وسجل إسحاق البالغ من العمر 20 عامًا 14 هدفًا في 34 مباراة خاضها بقميص سوسييداد في مختلف المسابقات هذا الموسم، لتربطه الصحافة في الأشهر الماضية بالغريم الأزلي للبرسا، ريال مدريد .

يذكر أن بعض الأنباء قد تم تداولها في الصحف الإيطالية في الساعات الماضية أن إنتر سيطلب التعاقد مع أنطوان جريزمان لترك لاوتارو يرحل إلى النادي الكتالوني، مما يعزز من احتماليات ضلوع إدارة بارتوميو للنظر في خيار إسحاق الغير مكلف والمضمون جودته كذلك.



