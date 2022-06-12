مهاجم أمريكا يرقص بقميص هولندا بعد الخروج من كأس العالم

هل فعلها بدافع الانتقام؟

حالة من الحزن تسود في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الخروج من كأس العالم أمام هولندا، لكن المهاجم الشاب ريكاردو بيبي لا يشارك أبناء بلاده هذه الحالة.

صاحب الـ19 سنة الذي يلعب في نادي جرونينجن الهولندي، تم استبعاده بشكل صادم من قائمة أمريكا المشاركة في المونديال، لذلك قرر الرد على خروج بلاده بالخسارة 3/1 من هولندا بطريقته الخاصة.

وشوهد بيبي وهو يقوم بالرقص في ملهى ليلي وهو يرتدي قميص منتخب هولندا، مع قيام مجموعة من الأفراد حوله بالهتاف باسمه أثناء قيامه بهذا التصرف المثير للجدل.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن الأمر قد لا يكون بدافع الانتقام من عدم تواجده بقائمة بلاده لمونديال قطر، بل ربما قام بذلك لخسارته أحد الرهانات مع أصدقائه.

جدير بالذكر أن المهاجم الشاب نجح في تسجيل 6 أهداف في 9 مباريات لعبها بالدوري الهولندي خلال هذا الموسم مع جرونينجن، وأحرز 3 أهداف في 12 مباراة دولية مع المنتخب الأمريكي.