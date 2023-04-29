مهاجم النصر السابق: حصلت على 15 ركلة جزاء بالتمثيل ويدي هي الأشهر

تصريحات مثيرة من اللاعب السعودي

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أدلى المهاجم السعودي السابق حسن الراهب بتصريحات مثيرة حول حصوله على عديد ركلات الجزاء بالتمثيل خلال مسيرته الكروية التي شهدت تواجده مع عدة أندية أبرزها الأهلي والنصر والشباب، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج "مع عزيز" عبر قنوات SSC السعودية.

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الراهب الذي ارتدى قميص النصر 5 مواسم وحقق معه لقبي الدوري السعودي موسمي 2013-2014 و2014-2015 منح المنافسين فرصة ذهبية للسخرية من حديث النصراوية المعتاد حول ظلمهم تحكيميًا وتحيز الحكام لمنافسهم الهلال.

إذ قال "حصلت على 15-16 ركلة جزاء بالتمثيل خلال مسيرتي الكروية، لم يكن فيها أي ركلة جزاء حسمت بطولة ما بشكل مباشر لكن هناك ركلات حسمت مباريات وجلبت النقاط الـ3 مما ساهم بالتأكيد في الفوز بالبطولة".

وأوضح الراهب أنه في حرم في المقابل من عديد ركلات الجزاء الصحيحة، والتي كانت ستُحتسب له حال تواجدت تقنية الفيديو خلال وقت لعبه في العقد الثاني من القرن الجاري.

اللاعب الذي أعلن اعتزاله اللعب في أكتوبر 2020 عبر تويتر تحدث كذلك عن الهدف الشهير الذي سجله بيده خلال مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي وقارنه بعدم احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح العروبة على مدافع النصر، الجزائري مراد دلهوم، رغم إبعاده الكرة بيده من داخل منطقة الجزاء.

الراهب قال عن تلك اللقطة "يدي بالطبع أشهر من يد دلهوم"، وقد تداول إعلاميون وجمهور تلك التصريحات على نطاق واسع في المنصة الزرقاء واستخدموها للتقليل من فوز النصر بلقبي الدوري.

Shahid