مهاجم المصري: قدمنا مباراة قوية أمام المقاصة

المصري حقق الفوز على المقاصة في الظوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الفلسطيني محمود وادي، مهاجم المصري البورسعيدي، عن الفوز على مصر للمقاصة في الدوري المصري.

وسجل وادي الهدف الأول في فوز المصري على المقاصة بهدفين دون رد.

وقال وادي في تصريحات صحفية: "الحمد لله على الفوز، كانت مواجهة صعبة أمام المقاصة فريق قوي ومنظم للغاية".

وأضاف مهاجم المصري: "جميعنا قدمنا المباراة برجولة، ولم يقصر أحد من اللاعيين، وسعيد بعودتي التسجيل بعد فترة غياب".

وتابع لاعب المنتخب الفلسطيني: "سعيد بالتدريب تحت قيادة إيهاب جلال، جعل المصري لديه شكل جديد ومنظم".

وتولى إيهاب جلال تدريب المصري البورسعيدي بعد رحيل حسام حسن وجهازه الفني، وتولي مصطفى يونس بعض المباريات.