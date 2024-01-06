بسبب الفار.. مهاجم الخليج يكشف كواليس خلافه مع كريستيانو رونالدو

واقعة تحكيمية مثيرة للجدل

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كشف المهاجم المصري محمد شريف، المحترف بصفوف الخليج، كواليس ما دار بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة الفريقين بدوري روشن السعودي للمحترفين.

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وقال محمد شريف في تصريحات تلفزيونية: "كنت أساسيًا في مباراة فريقي الخليج ضد النصر، وخلال اللقاء سجل كريستيانو رونالدو هدفًا في شباكنا، فذهبت للاعتراض على حكم اللقاء".

وأضاف: "كنت أقول للحكم أن الهدف جاء من تسلل وعليه مراجعة اللعبة في تقنية الفيديو (VAR)، لكن كريستيانو رد قائلًا: الكرة هدف صحيح يا شريف وليست تسلل".

وكان النصر قد تغلب على الخليج بنتيجة (2-0) على ستاد الأول بارك ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وجاءت ثنائية العالمي عبر كريستيانو رونالدو وإيميرك لابورتي.

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يذكر أن محمد شريف انتقل إلى نادي الخليج، صيف 2023 قادمًا من الأهلي المصري في صفقة بلغت مليون و800 ألف دولار، وخلال 17 مباراة خاضها مع الفريق، سجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

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