مهاجم الاتحاد ينتقل إلى سيؤول الكوري الجنوبي

وافق الاتحاد برئاسة المهندس لؤي ناظر أن سيؤول الكوري قد تعاقد مع الكسندر بيزتش

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن إعارة المحترف الصربي الكسندر بيزتش إلى نادي اف سي سيؤول الكوري الجنوبي.

ولم يقدم المهاجم الصربي ما يشفع له للبقاء مع الفريق الاتحادي، وفشل في تقدمي مستوى جيد خلال فترة تواجده مع الفريق بالدور الأول من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حساب نادي الاتحاد قال عبر تويتر : وافق الاتحاد برئاسة المهندس لؤي ناظر أن سيؤول الكوري قد تعاقد مع الكسندر بيزتش بنظام الإعارة لمدة 18 شهراً.

#الاتحاد يعلن انتقال بيزتش إلى سيول الكوري لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.📝



(📸: @ittihad ) pic.twitter.com/ezVkLGFlHu — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 8, 2019

وأضاف حساب الاتحاد : وتمنت إدارة الاتحاد التوفيق للاعب في مسيرته مع اف سي سيؤول الكوري الجنوبي.

يُذكر أن المهاجم الكسندر بيزتش قد لعب مع الاتحاد هذا الموسم في جميع البطولات 12 مباراة سجل خلالها هدف وصنع مثله.