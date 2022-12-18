من يُشجع المشجع "المنحوس" بين الأرجنتين وفرنسا؟

المشجع نال شهرة واسعة في قطر

كشف المشجع العُماني محمد الحجري المعروف باسم "المشجع المنحوس" عن المنتخب الذي يُشجعه في نهائي كأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

الرجل العماني بات حديث الإعلام العالمي بعد أن خسرت جميع المنتخبات التي شجعها وارتدى قمصانها خلال مباريات مونديال 2022، ولم يفلت منه سوى المنتخب الفرنسي في نصف النهائي.

المشجع المعروف أيضًا باسم "مجومبا" ارتدى قميص أبطال العالم خلال مواجهة نصف النهائي أمام المغرب ورغم ذلك فازوا بهدفين نظيفين.

وظهر الحجري عبر حسابه على إنستجرام اليوم وهو يرتدي قميص المنتخب الفرنسي ليجلب لهم الحظ السيئ أمام ليونيل ميسي ورفاقه.

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المشجع كان قد أكد أنه لا يُعارض وصفه بالمشجع المنحوس، وذلك خلال تصريحات عبر قناة الكأس القطرية، مشيرًا إلى أن الأمر حدث بالصدفة.

الحجري كان قد وصل من عُمان لحضور المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور مرتديًا الزي الوطني القطري ووشاحًا عنابي اللون، حيث تعرض المنتخب المضيف للخسارة، ومن هنا بدأت الحكاية بأن خسرت جميع المنتخبات التي ارتدى قمصانها وآخرها كرواتيا أمام الأرجنتين.