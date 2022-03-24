"من ينتقد كريستيانو رونالدو لا يفقه شيء في كرة القدم"

تحدث جيدسون فرنانديز زميل كريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي للدفاع عن أسطورة بلاده، مدعيًا أن منتقديه لا يعرفون شيئًا عن كرة القدم.

ويعاني رونالدو من فترات متغيرة مع فريقه مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة جعلته موضع للانتقادات الواسعة التي يتعرض لها.

ويأمل في الحصول على شكل أفضل في الساحة الدولية حيث تواجه البرتغال تركيا في مباراة فاصلة للتأهل لبطولة كأس العالم.

ماذا قال فيرنانديز؟

تحدث فرنانديز، الذي يلعب مع فريق كايكور ريزي سبور التركي، لموقع "GOAL" قبل المباراة الفاصلة يوم الخميس بين البلدين.

حيث قال: "أستطيع القول إن الأشخاص الذين يقولون أشياء سلبية عن كريستيانو رونالدو لا يفهمون كرة القدم. إنه اسم أسطوري".

وواصل: "الكل يعرف ما يعنيه بالنسبة للبرتغال أيضًا. قد ينظر النقاد فقط إلى الأرقام، لكنني لا أتفق تمامًا مع هذه الانتقادات".

وأوضح: "إنه لاعب ذو قيمة كبيرة. أعتقد أنه سيساهم معنا بشكل جيد للغاية في كل مباراة".

ماذا عن مواجهات البرتغال؟

بعد تفريط المنتخب البرتغالي في التأهل المباشر لبطولة كأس العالم من خلال المجموعات.

يواجه اليوم المنتخب البرتغالي نظيره التركي في نصف نهائي التصفيات النهائية المؤهلة للبطولة الأغلى في التاريخ.

ومن المرجح أن تكون هذه هي الفرصة الأخيرة لرونالدو للفوز بأرقى ألقاب كرة القدم، بعد أن فشل في محاولاته الأربع السابقة في البطولات التي شارك فيها.

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