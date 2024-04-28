"من ينتصر؟".. كريستيانو رونالدو يسابق المشجع سبيد بالذكاء الاصطناعي!

سباق افتراضي بين قائد النصر واليوتيوبر الشهير..

"من الأسرع.. كريستيانو رونالدو أم سبيد؟".. هكذا خطف نجم موقع يوتيوب الشهير، الأنظار حول سباق مع قائد النصر، بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وأجرى IShowSpeed سباقًا افتراضيًا مع نجم النصر كريستيانو رونالدو، للعدو مسافة 100 متر، معتمدًا على سرعة النجم البرتغالي في الملاعب الكروية.

نجم اليوتيوب الذي أعرب عن إعجابه الكبير بقائد النصر البرتغالي صاحب الكرات الخمس الذهبية، حيث يتحدث دائمًا عن الأيقونة البرتغالية في أكثر من مناسبة، رافضًا عن الحديث عن إنجازات منافسه الأبدي ليونيل ميسي.

وأجرت قناة Motion Athlete سباقًا بين كريستيانو رونالدو وIShowSpeed في العدو السريع، إلا أن رونالدو أظهر سرعة مذهلة، حيث تخطى سبيد بسهولة، لينهي السباق في زمن قدره 11.15 ثانية.

ويتميز "سبيد" بآداء الكثير من الألعاب الرياضية، حيث يتسم بالشقلبات الخلفية، وتمكن من الفوز على زميله الشهير KSI على يوتيوب، في سباق 100 متر قدم، محققًا زمنًا قدره 12.80 ثانية.