من يقود برشلونة؟ خلاف واضح بين لابورتا وديكو بشأن خليفة تشافي

مدرب ألماني أم برتغالي؟

وقع خلاف بين جوان لابورتا رئيس برشلونة، والمدير الرياضي ديكو، بشأن اختيار المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني، بعدما أعلن المدرب تشافي هيرنانديز رحيله في نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن لابورتا يريد التعاقد مع الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونخ وألمانيا السابق، بينما يرغب ديكو في الاستعانة بخدمات البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو.

وأوضحت أن "رئيس النادي يُفضل التعاقد مع مدرب مخضرم سبق وحقق نجاحات كبيرة في مسيرته التدريبية، بينما يرى المدير الرياضي أن النادي بحاجة إلى مدربٍ قادر على العمل وفق موارد متواضعة ويبحث عن نقلة كبيرة في مسيرته التدريبية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولا يعمل فليك في الوقت الحالي، بعد إقالته من تدريب منتخب ألمانيا، الأمر الذي يبشّر بـ"مفاوضات سهلة"، علمًا بأن التعاقد مع كونسيساو لن يكون صعبًا في ظل العلاقة القوية التي تجمع وكيله خورخي مينديز بإدارة النادي، كمّا أنه يستعد للرحيل عن بورتو الذي يقوده منذ 2017.

وختمت الصحيفة: "لابورتا يشارك بشكل مباشر في الأمر (المدرب المقبل)، وسيعد ديكو قائمة المرشحين الأخيرة، لكن الاختيار النهائي سيكون بيد لابورتا".